PF destrói seis balsas de garimpo ilegal no Pará

247 - A Polícia Federal (PF) informou nesta terça-feira (12) que seis balsas e seis motores usados em garimpo ilegal foram destruídos no último fim de semana na Terra Indígena do Baú, próxima à cidade de Novo Progresso, no sul do Pará. De acordo com investigadores, uma das balsas foi avaliada em R$ 2 milhões.

Policiais apreenderam cerca de 80 gramas de ouro extraído irregularmente da área e 23 munições. Durante a operação, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) multou um garimpeiro em R$ 1 milhão.

A ação policial foi realizada nos dias 8, 9 e 10 deste mês.

