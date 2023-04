PF implode ponte usada por madeireiros em RO

Apoie o 247

247 - Policiais federais implodiram no último final de semana uma ponte construída para acessar o Parque Aripuanã, no sul de Rondônia. De acordo com a Polícia Federal (PF), a ponte havia sido destruída outras duas vezes.

Investigadores afirmaram que a estrutura era usada para a passagem de madeireiros com o objetivo de retirar ilegalmente produtos florestais da área de preservação.

Agentes da PF e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) estiveram dentro do parque atrás dos criminosos. Os participantes da investigação fizeram a Operação Espanta Lobos, realizada no sábado (1°) e domingo (2).

