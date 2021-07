PF vê "boicote" do Exército a operações contra garimpo ilegal

247 - A Polícia Federal está insatisfeita com a atuação do Exército nas operações de combate ao garimpo ilegal. Em duas ocasiões recentes, os militares deixaram a PF na mão, reporta Bela Megale, no Globo.

Há poucos meses, o Exército prometeu enviar explosivos e explosivistas a uma ação de combate ao garimpo ilegal em Roraima, mas, de última hora, informou que só mandaria os explosivos, prejudicando a operação.

Na semana passada, um helicóptero militar quebrou no primeiro dia da Operação Omama, que buscava retirar garimpeiros de terras Yanomami em Roraima. A aeronave não foi substituída.

Boa parte dos garimpeiros conseguiu fugir. Os policiais só conseguiram outro helicóptero dia seguinte, com o suporte da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

