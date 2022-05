Povo Yanomami denuncia crescimento de garimpo e destruição em terras demarcadas

Apoie o 247

247 - O povo Yanomami não esperava passar por, após 30 anos de demarcações de suas terras, ter novamente dados tão expressivos de garimpo e destruição em suas terras.

Um relatório produzido pela Hutukara Associação Yanomami e pela Associação Wanasseduume Ye’kwana, com assessoria técnica do Instituto Socioambiental (ISA), aponta que, em 2021, a destruição associada a garimpos cresceu 46% na terra indígena em relação a 2020, e chegou a 3.272 hectares, mostra reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

A reportagem também revela que, sob o comando de Bolsonaro , um defensor da mineração em terras indígenas, houve uma explosão de desmate em 2019, primeiro ano de seu governo, atingindo o maior valor da base de dados (desde 2008) disponível pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), com mais de 19 km² derrubados, de acordo com o INPE.

