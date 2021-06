Presidente da China enfatiza preservação ambiental e desenvolvimento sustentável no Planalto Qinghai-Tibet

Xi Jinping fez as observações durante sua visita de inspeção à Província de Qinghai, no noroeste da China edit

Agência Xinhua - O presidente chinês, Xi Jinping, enfatizou a necessidade de sempre colocar o povo em primeiro lugar e avançar na reforma e abertura em esforços para promover a conservação ecológica e o desenvolvimento de alta qualidade no Planalto Qinghai-Tibet.

Xi Jinping, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China e presidente da Comissão Militar Central, fez as observações durante sua visita de inspeção à Província de Qinghai, no noroeste da China, de segunda a quarta-feira.

A viagem levou Xi Jinping à capital provincial Xining e à sub-região autônoma tibetana de Haibei. Na tarde de segunda-feira, o líder chinês visitou uma empresa de produção de tapetes em Xining, onde se inteirou sobre os esforços na preservação e herança de artesanato local de tapetes de tricô feitos à mão.

Xi Jinping enfatizou o incentivo às indústrias que têm as características locais mais distintas e as empresas mais vigorosas na promoção do desenvolvimento de alta qualidade.

Ele também pediu a promoção de um ambiente de política que incentive, apoie e oriente o desenvolvimento das empresas privadas, bem como coordene o desenvolvimento de indústrias e empresas com esforços para impulsionar o emprego e promover a vitalização rural e a unidade étnica.

Xi Jinping então foi para uma comunidade residencial em Xining. Ele enfatizou os papéis das organizações do Partido de nível primário e membros do Partido na governança da comunidade, incitando esforços para transformar comunidades residenciais em plataformas importantes de promoção de unidade étnica e progresso.

Ao inspecionar o distrito de Gangcha em Haibei na terça-feira, Xi Jinping disse que as conquistas na conservação do ambiente ecológico do Lago Qinghai foram duramente alcançadas e devem ser valorizadas, consolidadas e expandidas.

Ele pediu esforços acelerados na construção de um sistema de reservas naturais "centrado em parques nacionais, baseado em reservas naturais e suplementado por vários tipos de parques naturais" para proteger melhor o ambiente ecológico e a biodiversidade.

Xi Jinping depois foi para uma aldeia na vila de Shaliuhe onde pastores foram reassentados. Visitando a casa de um pastor tibetano, ele disse que o Partido ganhou o apoio sincero do povo porque sempre serviu às pessoas com coração e alma e se esforçou pelo bem-estar de todos os grupos étnicos.

Falando com os aldeões, o líder chinês se sentiu encantado ao saber que eles estão levando vidas felizes. "Continuaremos a trabalhar duro, e quando a Nova China celebrar seu centenário, a nação chinesa, sem dúvida, permanecerá mais firme e mais forte entre as nações do mundo", garantiu ele.

Nem um único grupo étnico deve ser deixado para trás nos esforços para construir plenamente uma China socialista moderna, salientou Xi Jinping, acrescentando que a revitalização da nação chinesa só pode ser alcançada quando todos os grupos étnicos permanecerem estreitamente unidos como as sementes de uma romã que se mantêm unidas.

Na quarta-feira de manhã, Xi Jinping escutou os relatórios de trabalho do comitê provincial do Partido e do governo de Qinghai, e reconheceu as conquistas que a província fez em vários campos.

