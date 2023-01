Presidente do BNDES diz que proteção da Amazônia é prioridade para atrair investimentos internacionais

Aloizio Mercadante falou do futuro do BNDES e disse que proteção da Amazônia está no topo das preocupações do governo para atrair mais investimentos internacionais edit

247 — O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante (PT), em entrevista à GloboNews, nesta quinta-feira, 12, falou do futuro do banco estatal e afirmou que proteção da Amazônia está no topo das preocupações do governo para atrair mais investimentos internacionais. Ele também destacou que a liderança do Brasil na questão da biodiversidade.

Segundo ele, com a relação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem com os principais governos da Europa, O Brasil tem “grandes chances” de trazer uma grande parte dos recursos europeus “para, por exemplo, financiar um projeto de desenvolvimento sustentável para a Amazônia”. “Nós temos um grande potencial de parceria internacional para o Brasil liderar esse pacote de investimentos verdes e colocar a Amazônia no topo das nossas preocupações”, afirmou.

“Ou o Brasil enfrenta isso, ou estaremos fora do cenário internacional. O que acende a luz lá fora, ou apaga, é a Amazônia. Colocando a proteção dos nossos biomas, especialmente a Amazônia, nós teremos a contrapartida de atrair recursos e desenvolver outros setores de energia limpa, de economia limpa, de gerar valor agregado, pesquisa, emprego e renda, de uma forma sustentável”, afirmou.

