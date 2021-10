Presidente do Chile decreta estado de exceção em região dos protestos dos indígenas mapuche

Com isso, a região ficará sob o controle do chefe da Defesa Nacional designado pelo presidente edit

247 - O presidente do Chile, Sebastián Piñera, decretou nesta terça-feira (12) estado de exceção e militarização de uma região no sul palco de protestos de indígenas da etnia mapuche pela restituição de terras indígenas.

A medida terá validade de 15 dias nas províncias de Biobío e Arauco, na região de Biobío, e de Malleco e Cautín, em Araucanía, disse o presidente conservador, segundo o Globo. Os prazos podem ser prorrogados.

Com isso, a região ficará sob o controle do chefe da Defesa Nacional designado pelo presidente. Ele será obrigado a reportar ao Congresso Nacional sobre as medidas adotadas.

