Programa de Lula terá financiamento de políticas ambientais pelo BNDES

Por Luciana Lima, Metrópoles - Reunidos em São Paulo nesta segunda-feira (18/4), representantes dos partidos que integram a frente que lançará a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, discutiram as bases de uma política ambiental a ser implementada em um eventual governo, caso o petista vença as eleições.

Um dos pontos acordados será o uso de instituições de fomento e de autarquias federais para financiar projetos ambientais considerados sustentáveis.

Lula participou do encontro e disse que a política ambiental terá que ser central em seu governo. Ou seja, qualquer projeto econômico traçado terá que ser avalizado pela área. “Nenhum projeto econômico será feito sem esse aval”, disse Aloizio Mercadante, presidente da Fundação Perseu Abramo, que vem coordenando a feitura do programa de governo a ser apresentado pelo petista.

