Projeto ecologicamente destrutivo para perfurar gás é aprovado às pressas por 2 países da UE

247 com Sputnik Brasil - Países Baixos e a Alemanha devem perfurar conjuntamente um novo campo de gás no mar do Norte, disse o governo holandês nesta quarta-feira, 1.

Embora Alemanha e Países Baixos estejam entre os países críticos ao governo de Jair Bolsonaro em razão dos problemas de desmatamento no Brasil, ambos assinaram um termo de comprometimento para perfurar uma região ecologicamente protegida.

O governo holandês disse que várias medidas serão tomadas para proteger o meio ambiente, incluindo afastar a localização onde será feita a perfuração de um projeto de ostras e corais na área.

Além disso, não será permitido descarregar fluido de perfuração no mar, e será obrigatório bombear a água liberada durante a produção de gás através de um filtro. Essas medidas, no entanto, foram duramente condenadas em anos anteriores por grupos ambientalistas.

Segundo o portal Der Spiegel, muitos sustentam que a estratégia de contrapartida ambiental é insuficiente para o tamanho do projeto e suas consequências para a região.

A Alemanha, por exemplo, há menos de um ano decidiu não emitir licenças para a mesma perfuração perto das ilhas ecologicamente sensíveis de Schiermonnikoog e Borkum. Grupos ambientalistas dos Países Baixos também têm preocupações.

A decisão conjunta acontece apenas um dia depois de a Rússia cortar o fornecimento de gás para o governo holandês.

Hans Vijlbrief, ministro do país, "emitiu hoje [1º] licenças para a parte holandesa", disse em comunicado, acrescentando que "está em andamento um procedimento acelerado para as licenças necessárias" na Alemanha.

"O gabinete apoia a extração de gás no mar do Norte para, por exemplo, ter gás suficiente para aquecer nossas casas", disse o Ministério da Economia e Clima.

O controverso plano de perfuração de gás a 19 km da costa na fronteira holandesa-alemã não é novo, mas assumiu uma nova urgência desde que a Gazprom da Rússia anunciou que estava interrompendo todo o fornecimento de gás para a Holanda.

Isso ocorreu depois que a empresa de energia holandesa GasTerra se recusou a pagar em rublos, uma exigência aos países considerados hostis ao Kremlin.

A Holanda anunciou em abril que pretendia cortar o fornecimento de gás e petróleo russo até o final do ano. O gás russo representou cerca de 15% de sua oferta total. A Alemanha, no entanto, é extremamente dependente da energia russa.

