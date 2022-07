Queimadas: Amazônia tem pior junho em 15 anos

Apoie o 247

ICL

247 - O Programa Queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) contabilizou 2.562 focos de incêndio na Amazônia ao longo de junho.

O pico anterior havia sido registrado em 2007, com 3.519 focos ativos. Anteriormente, o ponto máximo atingido em um mês de junho havia sido em 2004, com 9.179 focos. A série histórica iniciou em 1998.

A temporada de seca, iniciada no mês passado, fez os números subirem. As queimadas são uma maneira de abrir terreno e consolidar a ocupação ilegal de terras.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No último dia 23, Jair Bolsonaro assinou um decreto que proíbe o uso do fogo em todo o país pelos próximos 120 dias, suspendendo as autorizações para práticas agrícolas. (Com informações da Folha de S. Paulo).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE