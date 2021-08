Queimadas atingiram quase 20% do território brasileiro nos últimos 36 anos

Segundo o MapBiomas Fogo, Amazônia e cerrado respondem, juntos, por cerca de 85% do que foi queimado no Brasil de 1985 até 2020, mas, percentualmente, o bioma que mais perdeu foi o Pantanal edit

247 - A floresta amazônica e o cerrado foram os biomas que mais queimaram no Brasil nos últimos 36 anos. De 1985 até 2020, quase 20% do Brasil queimou, destaca reportagem da Folha de S.Paulo, que destaca ainda: “todo ano, uma área do tamanho da Inglaterra, aproximadamente, é alvo de incêndios, o que significa 1,8% do território nacional”.

Os dados divulgados pela Folha são do MapBiomas Fogo, mapa lançado nesta segunda-feira, 16. Segundo a ferramenta, Amazônia e cerrado respondem, juntos, por cerca de 85% do que foi queimado no Brasil de 1985 até 2020, em números absolutos.

Percentualmente, no entanto, o bioma que mais perdeu foi o Pantanal brasileiro, que teve 57% de sua área queimada no período. No ano passado, o bioma teve mais de 20% do território queimado.

