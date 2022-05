Queimadas na Amazônia impactaram na perda de 42% das geleiras dos Andes bolivianos, diz estudo

Apoie o 247

CartaCapital - Os especialistas são categóricos: as causas do derretimento de quase metade das geleiras andinas tropicais são as mudanças climáticas e o aumento das queimadas na Amazônia. Os dados foram publicados na revista Remote Sensing nesta sexta-feira, 20.

O número chamou a atenção dos pesquisadores, pois essa área é usada como ponto de referência para medir o impacto das mudanças climáticas nas regiões mais quentes do planeta.

Só a bacia amazônica representa 61,71% da área total das geleiras. As queimadas e focos de incêndio impactam nesse número por conta da geração de carbono negro, que acelera o derretimento do gelo. No período de 1990 a 2020, a maior perda se concentrou na Bolívia, com encolhimento 42,61% de área, seguido do Peru, com 41,19%.

