Queimadas quase dobram em novembro em comparação com 2021; área destruída em 2022 é quase do tamanho do Uruguai

247 - Em novembro de 2022, as queimadas devastaram 775 mil hectares do território brasileiro, 89% a mais que no mesmo mês do ano passado, segundo relatório do MapBiomas, produzido por uma rede colaborativa de ONGs, universidades e empresas de tecnologia, informa a CartaCapital.

Dos 775 mil hectares destruídos, 81% ficam na Amazônia. Em nota, o MapBiomas destacou que os números confirmam a escalada da destruição ambiental nos últimos meses do governo de Jair Bolsonaro (PL).

O MapBiomas afirma que o alto número de queimadas em novembro é incomum, já que o mês é marcado por chuvas. Portando, "trata-se, claramente, de uma reação à expectativa de políticas mais efetivas de combate ao desmatamento e queimadas por parte do novo governo”, afirmou Ane Alencar, coordenadora do Mapbiomas Fogo e diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia.

Considerando os dados de novembro, as queimadas em 2022 destruíram 15,9 milhões de hectares, o que representa quase todo o território do Uruguai, segundo a plataforma. Trata-se de um aumento de 13% em relação ao mesmo período de 2021. Quase metade (48%) da área queimada neste ano fica na Amazônia.

