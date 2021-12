Rosa Weber derruba corte de vagas da sociedade civil em conselho nacional ambiental, feita pelo governo Bolsonaro

Corte das cadeiras da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente foi feita por Bolsonaro e Ricardo Salles em 2019 edit

247 - A ministra Rosa Weber, do STF (Supremo Tribunal Federal), derrubou nesta sexta (17), a modificação no Conama (Conselho Nacional do Meio Ambiente) feita por Jair Bolsonaro e Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente.

Com a mudança realizada em 2019, as vagas reservadas para entidades civis foram cortadas e o governo federal ganhou maior presença e poder de decisão dentro do importante órgão.

Foi por meio de decisão liminar, informa a Folha de S.Paulo . Relatora da arguição de descumprimento de preceito fundamental, Weber suspendeu a eficácia do decreto até o fim do julgamento do mérito.

O andamento do processo está parado no STF desde o início de março deste ano, quando o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro à vaga no Supremo, pediu vistas.

