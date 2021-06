Saiba quem é e o que defende o novo ministro do Meio Ambiente

247 - Joaquim Álvaro Pereira Leite, Secretário da Amazônia e Serviços Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, foi nomeado no lugar de Ricardo Salles, que pediu demissão do comando da pasta nesta quarta-feira (23).

Joaquim foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira (SRB) por 23 anos. Segundo o site da SRB, o grupo apoia a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), conhecida como bancada ruralista. Além disso, a entidade já se posicionou em apoio a Salles.

A demonstração mais recente foi no dia 22 de maio deste ano, quando vazou o vídeo de uma reunião ministerial em que Salles defende "passar a boiada" na área ambiental enquanto a imprensa cobre a pandemia. Poucos dias depois, a entidade divulgou uma nota de apoio à gestão do ex-ministro.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e compartilhe:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.