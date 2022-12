Sonia Guajajara: Lula revogará flexibilização de Bolsonaro sobre exploração de madeira em terras indígenas

"Nem estou preocupada com essa decisão, porque vamos colocar na lista do 'revogaço' a ser feito pelo presidente Lula no início do seu mandato", afirmou a liderança indígena edit

247 - Uma das principais lideranças indígenas do Brasil, a deputada federal eleita Sonia Guajajara afirmou "não estar preocupada" com a instrução normativa publicada pelo governo Bolsonaro nesta sexta-feira (16), que flexibiliza a exploração de madeira em territórios indígenas , pois tal medida será revogada pelo presidente diplomado Lula (PT) no início de seu mandato.

"Nem estou preocupada com essa decisão, porque vamos colocar na lista do 'revogaço' a ser feito pelo presidente Lula no início do seu mandato", declarou Sonia à coluna do Chico Alves no portal Uol.

A deputada eleita é uma das mais cotadas a assumir o Ministério dos Povos Originários do futuro governo Lula. Na mesma entrevista, ela também criticou a postura de Jair Bolsonaro (PL) em relação ao desmatamento e às invasões em terras indígenas: "Nesses quatro anos, Bolsonaro não só foi conivente com essa destruição, como também articulou forças, inclusive dos órgãos executivos, para esse fim. Ele quer sair deixando esse 'legado' para os seus comparsas".

A líder indígena, no entanto, diz que não há risco de haver exploração decorrente da nova instrução normativa do governo Bolsonaro pois ela somente entra em vigor em 30 dias. Por isso, ela resume a medida a uma "provocação de gente ruim".

