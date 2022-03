Temporais quase duplicam em 30 anos em SP, aponta estudo

Apoie o 247

ICL

247 - O município de São Paulo enfrentou, de 1990 em diante, temperaturas de até 2,7 graus Celsius (°C) mais elevadas em alguns meses. Os temporais (80 milímetros) quase duplicaram. Foi o que apontou o documento "Normais Climatológicas do Brasil 1991-2020", do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), órgão responsável pelo monitoramento climático do Brasil. O estudo será divulgado na quarta-feira (23) pelo órgão ligado ao Ministério da Agricultura. As informações foram publicadas pelo jornal O Estado de S.Paulo.

O aumento da temperatura mínima em São Paulo, se comparados os períodos de 1931-1960 e 1991-2020, aconteceu em todos os meses do ano e foi de, no mínimo, 1,6°C, com pico de 2,7°C em julho e abril.

De acordo com o Inmet, os resultados do aumento de temperatura podem estar associados à variabilidade natural, ao aquecimento global e à urbanização das cidades. "De todo modo, o fator antropogênico (ação humana) é a causa mais provável das mudanças climáticas", disse o órgão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Os extremos estão superando a resiliência de alguns ecossistemas e sistemas humanos, e desafiando as capacidades de adaptação de outros, incluindo impactos com consequências irreversíveis. Pessoas e sistemas humanos vulneráveis e espécies e ecossistemas sensíveis ao clima estão em maior risco", acrescentou.

Para uma das capitais mais quentes do Brasil, Cuiabá (MT), o Inmet afirmou que foi possível identificar "claramente uma elevação da temperatura mínima quando comparados aos períodos de 1931-1960 com 1991-2020 em todos os meses do ano".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em outubro, por exemplo, a variação chega a 1,6° grau Celsius (°C) e, nos meses de abril e novembro, a alta na temperatura mínima é de 1,5°C.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE