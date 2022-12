Terremoto de magnitude 6,4 deixa mortos e pessoas sem luz na Califórnia

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o tremor foi registrado por volta das 2h30 locais (7h30 em Brasília) no Oceano Pacífico edit

247 - Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu na madrugada desta terça-feira (20) o norte da Califórnia, Oeste dos Estados Unidos. Duas pessoas morreram e mais de 70 mil pessoas ficaram sem energia elétrica.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o tremor foi registrado por volta das 2h30 locais (7h30 em Brasília) no Oceano Pacífico, a cerca de 40 quilômetros a sudoeste da cidade portuária de Eureka, no condado de Humboldt.

Depois foram registrados vários tremores secundários. Não foi emitido alerta de risco de maremoto.

