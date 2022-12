Transição cogita secretaria em vez de ministério para indígenas

Apoie o 247

ICL

247 - A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trabalha com a hipótese de criar uma secretaria e não um ministério para a implementação de uma política indigenista no Brasil. A informação foi publicada neste domingo (4) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Kleber Karipuna, coordenador do grupo de trabalho para dos direitos indígenas, disse que a equipe vai "continuar os trabalhos na perspectiva da criação de um ministério robusto, com a responsabilidade de coordenar e organizar uma política indigenista de Estado".

Até a última sexta (2), o presidente eleito nunca havia citado a possibilidade de uma secretaria. "A base do meu ministério será a base dos ministérios que eu tinha no meu segundo mandato, com uma coisa acrescida, que é o Ministério dos Povos Originários, que eu não sei se vai ser de cara um ministério ou uma secretaria especial ligada à Presidência da República. Nós ainda vamos discutir, eu vou conversar com diversos companheiros, com as comunidades indígenas, porque eu acho que a gente precisa dar um sinal de respeito à população indígena neste país", afirmou ele.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.