'Um ato de reparação', diz Boulos ao comentar sobre Sônia Guajajara em ministério

Líder do MTST, o deputado federal eleito afirma que a ativista chefiando o ministério dos Povos Originários representa a "valorização da luta indígena no Brasil"

247 - Líder nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) demonstrou o seu apoio à indígena Sônia Guajajara, que dever ser a escolhida pela equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser ministra dos Povos Originários, a partir de janeiro.

"Minha companheira de lutas e de partido @GuajajaraSonia será anunciada amanhã como Ministra dos Povos Originários. Mais do que simbolismo, é um ato de reparação e valorização da luta indígena no Brasil. Vamos pra cima, Soninha!", escreveu Boulos no Twitter.

