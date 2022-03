Um mês da tragédia de Petrópolis: Greenpeace homenageia vítimas e cobra decreto de emergência climática

Apoie o 247

247, com CartaCapital - Na manhã desta terça-feira, 15, dia em que se completa um mês da tragédia em Petrópolis, o Greenpeace levou para a frente do Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, 233 sinalizadores e coroas de flores representando as vítimas.

A ação teve como objetivo prestar uma homenagem aos mortos nas enchentes e nos deslizamentos que atingiram o município no mês passado, além de pressionar o governador Cláudio Castro a decretar Emergência Climática e executar um plano de adaptação.

“As fortes chuvas no mês de fevereiro levaram 233 vidas em Petrópolis, mas o que ocorreu na região é um exemplo da falta de implementação de direitos básicos e execução de um plano de adaptação climática no Estado. O Rio de Janeiro precisa decretar Emergência Climática e implementar efetivamente o seu plano de adaptação, elaborando-o junto às populações mais impactadas. Essas são ações fundamentais para que o Estado se antecipe às próximas catástrofes”, disse o porta-voz de Clima e Justiça do Greenpeace Brasil, Rodrigo Jesus.

Ativistas do Greenpeace Brasil homenageiam as vítimas de #Petrópolis no Palácio Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, e pressionam o governo do estado para que #DecreteEmergênciaClimática. Quer saber o porquê? Segue o fio.https://t.co/GFP3UnKq0v — Greenpeace Brasil (@GreenpeaceBR) March 15, 2022

