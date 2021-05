Vencedores do prêmio de Fotografia de Vida Selvagem dão palestra sobre seu trabalho

Jonathan e Angela Scott são fotógrafos de vida selvagem que vivem em Nairóbi, no Quênia e são famosos por fotografar e filmar a vida de leões, leopardos e chitas na Reserva Nacional Maasai Mara, no Quênia, em um trabalho premiado. Assista. edit

247 – Conservacionistas ardentes, autores de 36 livros e ganhadores de uma série de prêmios, como o prestigioso Wildlife Photographer of the Year, o casal Jonathan e Angela Scott oferecerá uma palestra exclusiva neste sábado (29) ao canal AvistarBrasil .

Fundadores da Sacred Nature Initiative, uma iniciativa que alia a venda de arte ao levantamento de fundos para conservação, o casal acredita firmemente que aumentar a consciência e compreensão das infinitas maravilhos do mundo natural e sua fragilidade irá, eventualmente, ajudar a humanidade a compreender que seu próprio bem-estar depende ultimamente da saúde e harmonia da natureza como um todo.

O último livro do casal é o premiado Sacred Nature: Life’s Eternal Dance , que alia o trabalho do filósofo Joseph Campbell a uma iniciativa fotográfica para demonstrar o sumiço gradual da natureza no mundo.

A palestra exclusiva, intitulada Sacred Nature: Inspiration and Creativity , ocorrerá neste sábado (29) às 10:00 e trará os artistas discorrendo sobre a inspiração de suas obras e seu processo criativo. Oportunidade única aos amantes das artes e natureza.

