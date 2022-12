Vulcão entra em erupção na Indonésia. Autoridades emitem alerta máximo

Apoie o 247

ICL

Reuters - Autoridades da Indonésia emitiram alerta máximo após o vulcão Semeru, na ilha de Java, entrar em erupção neste domingo (4). Aproximadamente 2.000 pessoas foram retiradas da região.

O vulcão, na montanha mais alta de Java, com mais de 3.000 metros, expeliu cinzas a até 15 km de altura. Há um ano, uma erupção no mesmo local deixou mais de 50 mortos e dezenas de feridos e desabrigados.

Não há relatos de vítimas ou de danos causados pela erupção deste domingo. De acordo com o Ministério dos Transportes da Indonésia, o setor de viagens aéreas, ao menos por ora, também não foi impactado, mas alertas foram enviados a dois aeroportos regionais.

"A maioria das estradas foi fechada e agora está chovendo cinzas vulcânicas que cobriram a montanha", disse Bayu Deny Alfianto, voluntário da comunidade de Java, à agência de notícias Reuters.

O órgão de mitigação de desastres da Indonésia informou que moradores locais receberam máscaras de proteção contra as cinzas e foram transferidos para abrigos.

A erupção começou durante a madrugada no horário local, e os esforços de resgate, busca e retirada de moradores continuam. A altura da nuvem de cinzas foi verificada pela Agência de Meteorologia do Japão, que chegou a monitorar a possibilidade de um tsunami —posteriormente descartada.

A erupção, a cerca de 640 km a leste da capital do país, Jacarta, acontece após uma série de terremotos no oeste de Java, incluindo o que ocorreu no mês passado e matou aproximadamente 300 pessoas.

O Centro de Vulcanologia e Mitigação de Riscos Geológicos da Indonésia (PVMBG) orientou os moradores a manter uma distância de ao menos oito quilômetros do vulcão Semeru.

O chefe do PVMBG, Hendra Gunawan, disse que um volume maior de magma pode ter se acumulado em comparação com as erupções de 2021 e 2020, o que representaria uma situação mais perigosa. "As nuvens quentes do [vulcão] Semeru podem chegar mais longe e a uma distância em que há muitas casas."

Em vídeo enviado à Reuters pela polícia local, moradores foram vistos se afastando das encostas do vulcão. Uma ponte danificada estava coberta de cinzas vulcânicas.

Com 142 vulcões, a Indonésia tem a maior população do mundo vivendo perto de um vulcão, com 8,6 milhões de pessoas localizadas em um raio de 10 km de um deles. Na semana passada, o maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa, localizado no Havaí, expeliu jatos de lava a até 60 metros de altura. Foi a primeira vez em quase 40 anos que o vulcão entrou em erupção.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.