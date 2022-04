Xi Jinping destaca importância da proteção ecológica para o desenvolvimento da China

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Na tarde de segunda-feira (11), o presidente chinês, Xi Jinping, inspecionou a cidade de Wuzhishan, na província de Hainan, sul da China.

Durante a inspeção, o líder chinês visitou a área da montanha Wuzhishan no Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan e a aldeia de Mauna na comarca de Shuiman para conhecer a biodiversidade e a proteção ambiental local, também a consolidação das conquistas na eliminação da pobreza e o revigoramento rural da província.

O Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan é um dos primeiros cinco parques nacionais da China, uma iniciativa anunciada pelo presidente Xi Jinping na Cúpula da COP15 realizada em outubro do ano passado em Kunming. O local é uma das 34 áreas com maior biodiversidade do mundo e a área com os recursos florestais mais abundantes na ilha de Hainan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a inspeção, Xi Jinping destacou a importância da ecologia para o desenvolvimento da província e a prioridade da construção do Parque Nacional da Floresta Tropical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O líder chinês ainda assinalou que a proteção ecológica não só é um trabalho para Hainan, mas também uma importância estratégica para todo o país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE