Xi Jinping discursa na COP15 e defende relação harmoniosa entre humanidade e natureza

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta terça-feira (12), por videoconferência, da Cúpula dos Líderes da 15ª Reunião da Conferência das Partes (COP15) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).

Em discurso temático, o líder chinês enfatizou que a biodiversidade é a razão do vigor da Terra e a base para a subsistência e desenvolvimento da humanidade. A proteção da biodiversidade é uma defesa do lar e um impulso do desenvolvimento do ser humano.

Segundo o presidente chinês, a humanidade deve coexistir harmoniosamente com a natureza, pois, quando as pessoas a protegem de maneira amigável, suas recompensas são generosas e quando os humanos a saqueiam de forma rude, suas punições também são impiedosas.

Xi Jinping pediu o estabelecimento de uma comunidade da vida da Terra e ressaltou que a civilização ecológica é uma tendência histórica do desenvolvimento das civilizações humanas.

