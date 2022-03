Xi Jinping fala no parlamento chinês sobre neutralidade de carbono: "não podemos jogar fora as ferramentas que temos"

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou na tarde do último sábado (5) da reunião da delegação da Região Autônoma da Mongólia Interior durante a 5ª sessão da 13ª Assembleia Popular Nacional (APN).

A produção de carvão é sempre um tópico de maior preocupação para a Mongólia Interior. Desta vez, o representante da APN, vindo da empresa química de carvão do Grupo de Energia da China, Jia Run’an, trouxe sua proposta sobre como impulsionar a indústria química de carvão com alta qualidade e de forma diversificada para alcançar o desenvolvimento de baixa emissão de carbono.

Após ouvir o relatório, Xi Jinping ficou muito pensativo. Lembrou que na Assembleia da ONU de 2020 a China prometeu chegar ao pico de emissão de dióxido de carbono em 2030 e alcançar a neutralidade de carbono antes de 2060, o que significa que será a maior redução do mundo em tempo recorde para um país desse tamanho alcançar tais metas. “As dificuldades são óbvias,” confessou o presidente.

Na discussão com os representes da Mongólia Interior, Xi Jinping salientou que a concretização da neutralidade de carbono consiste em uma transformação muito ampla e profunda para o desenvolvimento do país. Como uma tarefa de longo prazo, ela necessita de determinação sólida e planejamento científico. O presidente apontou que se deve levar em conta: “Onde a indústria pode ser reduzida ou eliminada e até onde necessita de mais investimentos.” Salientou que as metas devem ser avaliadas a partir da perspectiva do país como um todo.

Roma não foi construída em um dia, assim como a transformação das indústrias verdes. Resumindo as condições nacionais como um país rico em carvão, pobre em petróleo e carente em gás, Xi Jinping falou que não é fácil mudar nossa estrutura energética dominada pelo carvão a curto prazo, assinalando os avanços graduais em meio à estabilidade. “Não podemos jogar as ferramentas que nos alimentam quando as novas ainda não estiverem prontas,” disse o presidente com uma metáfora para destacar o progresso baseado na realidade. “Vamos construir um ambiente mais verde e limpo, e ao mesmo tempo, garantiremos a nossa produção e vida dentro da normalidade,” finalizou Xi Jinping.

