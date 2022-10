20º Congresso do PCCh realiza 3ª coletiva de imprensa

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Realizou-se na manhã desta quarta-feira (19) a terceira coletiva de imprensa do 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) com o tema “Persistir na orientação do Pensamento de Xi Jinping sobre o Estado de Direito, esforçar-se para construir uma China regida pela lei de nível mais alto”.

O vice-secretário-geral da Comissão de Assuntos Políticos e Jurídicos do Comitê Central do PCCh, Yin Bai, afirmou que o Pensamento de Xi Jinping sobre o Estado de Direito promove a construção de uma China em um novo caminho. Ele disse que, desde o 18º Congresso Nacional do PCCh, foram obtidos resultados importantes neste aspecto sob a orientação do Pensamento de Xi Jinping.

