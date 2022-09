20º Congresso Nacional do PCCh dá boas-vindas a jornalistas chineses e estrangeiros

Afetadas pela pandemia global do novo coronavírus, as entrevistas do Congresso serão realizadas tanto presencialmente no local quanto de forma on-line e escrita edit

ICL

Rádio Internacional da China - O 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) será realizado em Pequim e dá as boas-vindas a jornalistas chineses e estrangeiros.

Afetadas pela pandemia global do novo coronavírus, as entrevistas do Congresso serão realizadas tanto presencialmente no local quanto de forma on-line e escrita. Para facilitar as entrevistas, será montado em Pequim um centro de imprensa durante o evento, o qual fornecerá os serviços necessários de informação e suporte técnico para os jornalistas.

