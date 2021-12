2021 foi um ano de resistência, diz Cristina Serra

Apoie o 247

247 – "Este ano que chega ao fim me ensinou novos significados para a palavra 'resistir'. Aprendi a resistir com a sabedoria de Ailton Krenak e suas ideias para adiar o fim do mundo. Com as aulas de humanidade do padre Júlio Lancellotti, que, quando precisa, faz justiça a marretadas. Com a voz de Txai Suruí e os ecos da floresta que ela levou a Glasgow. O muro da resistência é feito de amor, solidariedade e riso", escreve a jornalista Cristina Serra , em sua coluna deste sábado na Folha de S. Paulo.

"Os servidores públicos que resistem ao esfacelamento do Estado também nos ensinam sobre resistência. Os que fizeram o Enem, os que se arriscam para proteger o meio ambiente, os que cuidam do nosso patrimônio histórico. Os que aprovam vacinas e os que sustentam o SUS. Resistimos abraçando a vacinação e as máscaras para nos abraçar de novo. Resistimos porque em hospitais e UTIs tem gente com muito zelo e coragem salvando vidas", complementa.

