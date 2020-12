82 funcionários do Esporte da Globo já testaram positivo para Covid-19

247 - Jornalistas do Esporte da Globo testaram positivo para o novo coronavírus. Luiz Carlos Jr., André Herman e José Renato Ambrósio são uns dos infectados.

O primeiro está com pneumonia por conta da doença. "Diário da Covid - ela trouxe pneumonia, muito carinho, afeto e cinco dias sem fazer a barba. Estou bem e me cuidando muito. Se cuidem aí fora, por favor", afirmou o jornalista em rede social.

Hernan está assintomático, mas também comentou sobre seu diagnóstico nas redes sociais: "Quero agradecer as mensagens que tenho recebido e aproveito pra pedir: Temos que redobrar os cuidados, gente! A pandemia não acabou. O vírus está perto, basta ver quantas pessoas próximas a você estão contaminadas... Vamos, na medida do possível, nos cuidar e cuidar de quem a gente ama".

Foram 82 casos diagnosticados no departamento desde o início da pandemia, segundo carta interna divulgada pela Globo:

"Caros, no fim de semana, tivemos a confirmação de mais dois casos na nossa equipe do Rio de Janeiro. Ambos estão bem, com sintomas leves. São 82 casos no Esporte (sendo duas reinfecções): 63 no Rio de Janeiro, 15 em SP, dois em BH, um no Recife e um em Brasília. Desses 82 casos, 12 estavam em home-office; três pessoas estavam de férias; oito estavam cedidas ao Jornalismo e 59 trabalhavam presencialmente. Hoje, cinco pessoas se curaram e estão de volta ao trabalho. Até agora, 48 pessoas já retornaram às atividades. Nos últimos três dias, seis pessoas que estavam com sintomas testaram negativo. Desde o início da pandemia, 152 profissionais do Esporte testaram negativo. Nosso colega que está internado passa bem e não corre nenhum risco. Em breve, estará conosco".

"Com o aumento expressivo de casos de covid-19 no Rio de Janeiro, o Esporte da Globo optou pela suspensão temporária do 'SporTV News Manhã' e do 'Globo Esporte Brasil' para diminuir o número de profissionais circulando na redação. Todas as medidas de segurança adotadas desde o início da pandemia continuam em vigor", diz um outro comunicado da Globo divulgado pelo UOL.

