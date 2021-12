86% das lives de Bolsonaro foram para atacar jornalistas, aponta agência

Nos ataques contra a imprensa ficaram de fora veículos simpáticos à ele como o programa Pingo nos Is, da Jovem Pan edit

Apoie o 247

ICL

247 - De acordo com a Agência Lupa, das 49 lives realizadas este ano por Jair Bolsonaro em suas redes sociais, 42 foram dedicadas para fazer ataques à imprensa, o que equivale a 86% das transmissões. A informação é do Congresso em Foco.

Ainda de acordo com o levantamento, ao menos 78 críticas foram diretas a veículos de comunicação e mais do que opiniões, as críticas trazem declarações desvalorizando e menosprezando o trabalho de jornalistas.

Nos ataques ficaram de fora, no entanto, veículos simpáticos à ele como o programa Pingo nos Is, da Jovem Pan, que transmite suas lives ao vivo todas as quintas-feiras.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE