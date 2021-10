"A classe dominante do Brasil tem medo do comunismo porque tem medo de perder dinheiro", diz Hildegard Angel

À TV 247, a jornalista também falou da imagem do Brasil no exterior: “agora nós somos identificados como Bolsonaro, pela tosquice, pelo jeito rude. Nós fomos reduzidos a isso”. Assista edit

247 - A jornalista Hildegard Angel, em entrevista à TV 247, afirmou que a burguesia brasileira tem medo do comunismo porque tem apego ao dinheiro e à ideia de superioridade perante os mais pobres.

“A classe dominante do Brasil sempre teve medo do comunismo. O comunismo é o Bicho-papão. Ela tem medo de perder seu dinheiro. Ela não tem medo do comunismo, ela tem ódio do comunismo, ela tem ódio dos comunistas”, destacou.

Ela também comentou a péssima imagem do Brasil no exterior: “agora nós somos identificados como Bolsonaro, pela tosquice, pelo jeito rude e nós somos isso agora. Os portugueses nos detestam, porque o brasileiro é mal educado, porque o brasileiro é grosso, trata mal os garçons nos restaurantes, não quer obedecer os padrões de educação, as leis, joga papel no chão, cospe. É isso. Nós fomos reduzidos a isso”.

