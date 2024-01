'A cobra vai fumar'. População repercute a importância do acordo de colaboração premiada de Ronnie Lessa no caso Marielle Franco

Apoie o 247

247 - Internautas repercutiram a informação de que o ex-policial Ronnie Lessa fará uma delação premiada sobre o assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro (RJ) Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. O depoimento do ex-PM pode envolver a família Bolsonaro. "A essas horas Ronnie Lessa já falou o nome do mandante da morte da Marielle e Anderson para Polícia Federal, a cobra vai fumar não demora", escreveu um perfil na rede social X.

Em delação, o ex-PM Élcio Queiroz, que está preso, admitiu ter dirigido o carro de onde partiram os tiros que mataram a então parlamentar em 2018. Ele afirmou que Ronnie Lessa fez os disparos. Marielle foi morta por integrantes do crime organizado. Antes do crime, eles haviam perseguido o carro dela por cerca de três a quatro quilômetros e cometeram o assassinato em um lugar sem câmeras na região central do município do Rio.

Outro internauta fez a seguinte postagem: "semana passada o Estadão fez um editorial criticando que os mandantes do assassinato de Marielle Franco sejam revelados pela PF. Ontem foi anunciado que Ronnie Lessa assinou acordo de delação premiada com a PF. Liguem os pontos, a mídia já sabe em quem vai estourar".

Um perfil escreveu: "impressão minha ou o ex presidente Jair Capeta Bolsonaro, ops... quer dizer, Jair Messias Bolsonaro ficou um pouco incomodado com a delação do Lessa com a PF sobre a Marielle Franco?".

Segundo um internauta, o depoimento de Ronnie Lessa "era a peça que faltava para a fechar o quebra-cabeça do caso na visão dos investigadores".

Ronnie Lessa fez um acordo de delação com a PF.Depois da delação de Élcio Queiroz, q dirigiu o carro usado p assassinar a vereadora e o seu motorista, era a peça que faltava para a fechar o quebra-cabeça do caso na visão dos investigadores.

Policiais prenderam no ano passado o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, por envolvimento no assassinato da ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro (RJ) Marielle Franco (PSOL). Ele atuou na "vigilância" e "acompanhamento" da ex-parlamentar, afirmou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Outro ex-policial, Élcio Queiroz foi preso desde 2019 por participação nas mortes de Marielle junto com Ronnie Lessa. Em delação premiada com a Polícia Federal e o MPRJ, Queiroz admitiu que dirigiu o carro usado no ataque e disse que Lessa fez os disparos com uma submetralhadora. Também afirmou ter recebido pagamentos mensais de R$ 5 mil de Suel. E disse que Lessa teria experimentado um "aumento muito grande" em seu patrimônio após o crime. Segundo Queiroz, o ex-bombeiro Maxwell Simões Corrêa, o Suel, vigiou Marielle.

Assassinato em 2021, o sargento da PM Edmilson da Silva de Oliveira, o Macalé, morto em 2021, apresentou a Lessa o "trabalho" de executar Marielle. Foi o que disse Queiroz em delação. Macalé também ajudou o PM reformado a descobrir mais informações da rotina da vereadora, participando do monitoramento dela. Os dois monitoraram Marielle meses antes do crime, que aconteceu em março de 2018.

Queiroz disse que o mecânico Orelha foi acionado por Suel para se desfazer do carro usado no homicídio. A delação apontou que Orelha tinha uma agência de automóveis e foi dono de um ferro velho. Conhecia pessoas que trabalham com peças de carros.

