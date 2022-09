A “democracia dos EUA” devasta qualquer lugar onde chega, comenta mídia chinesa

Os EUA implantaram no Iraque um sistema político baseado na divisão do poder entre seitas edit

Rádio Internacional da China - Há um ano, em 29 de agosto, um dia antes da retirada completa do Afeganistão, os militares dos Estados Unidos lançaram um ataque aéreo no país com o pretexto de lutar contra grupos extremistas, o que causou a morte de dez civis, incluindo sete crianças, a mais nova com apenas dois anos de idade.

Um ano depois, na mesma data, pelo menos 30 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em um confronto severo em Bagdá, capital do Iraque. Até a “zona verde”, que é protegida pelas tropas norte-americanas, também foi atacada por mísseis e foguetes. Segundo o jornal The New York Times, isso indica que o Iraque começará possivelmente a entrar em uma fase mais perigosa.

Do Afeganistão ao Iraque, esses dois “modelos democráticos” estabelecidos pelos Estados Unidos através do uso de armas demonstram com seus fatos dolorosos que onde a “democracia ao estilo americano” estiver, as regiões serão envolvidas profundamente em conflitos turbulentos, e seus povos se tornarão vítimas inocentes e refugiados, como por exemplo o Iraque, que nunca conseguiu formar com sucesso seu gabinete desde a implementação da “democracia ao estilo dos EUA” em 2005.

Voltando à raiz do problema, o iniciador da turbulência no Iraque são os Estados Unidos, que em 2003 lançaram a guerra no país do Oriente Médio e implantou à força seu modelo de democracia. Após cerca de 20 anos, a chamada “transformação democrática” devastou o Iraque.

Politicamente, os EUA enxertaram o sistema político democrático do ocidente no Iraque e estabeleceram um modelo de descentralização sectária. O cargo de presidente é exercido por curdos, enquanto o de primeiro-ministro e de presidente parlamentar são assumidos respectivamente por xiitas e sunitas islâmicos, o que causou realmente a divisão política profunda do Iraque.

No aspecto econômico, guerras e conflitos causaram perdas incalculáveis para a economia iraquiana. Dados mostram que o PIB per capita do Iraque era de US$ 10.356 em 1990, mas em 2020, era de apenas US$ 4.157.

Além disso, devido à situação política caótica iraquiana, o terrorismo se disseminou rapidamente no país, tornando o povo em vítimas diretas. De 2003 a 2021, ocorreram anualmente em média cerca de 3.400 ataques terroristas, com uma média de 4 mortes inocentes por incidente.

Nos últimos 20 anos, quase um milhão de pessoas no Oriente Médio perderam suas vidas, tornando-se vítimas da “democracia americana”. A comunidade internacional deve liquidar os crimes cometidos pelos EUA na região e buscar justiça para as pessoas inocentes.

