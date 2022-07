Apoie o 247

ICL

247 – O jornalista Leonardo Stoppa comentou no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a enquadrada histórica que a ex-presidente Dilma Rousseff deu no golpista Michel Temer, que a traiu e também ao povo brasileiro, para favorecer os ricos e bilionários. "A diferença de Temer para Dilma é simples: ele é criminoso, ela é honesta", diz Leonardo Stoppa. "Um político corrupto é facilmente controlável. E o que estava por trás de tudo era o assalto do orçamento público", afirma.

No programa, Stoppa também comentou a condenação de Steve Bannon, guru da extrema-direita, no processo sobre a invasão do Capitólio, e apontou um risco. "Tomando pancada nos EUA, Bannon pode tentar se asilar no Brasil", afirmou. Stoppa também não descartou o risco de um golpe de estado. "Bolsonaro topa qualquer coisa para continuar no poder", pontuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE