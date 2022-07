"A extrema-direita conseguiu devastar a paisagem de nossa democracia", diz Demétrio Magnoli

Apoie o 247

247 - O jornalista Demétrio Magnoli afirma, em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, que Jair Bolsonaro “comportou-se como líder de uma seita extremista” durante a reunião com embaixadores estrangeiros em que atacou as urnas eletrônicas e que "insistir no impeachment seria o único caminho decente —e, de quebra, imporia ao presidente subversivo a carga de fazer campanha à sombra da acusação de crime de responsabilidade”.

Segundo ele, “o governo Bolsonaro obteve, por via legal, o que o governo Lula não conseguiu pelas vias ilegais do mensalão e do petrolão. Apavorado pelo espectro do impeachment, o atual presidente renunciou à sua prerrogativa de gerir o orçamento, entregando-o como butim aos parlamentares. É uma estratégia coerente, no caso de um presidente engajado exclusivamente no sonho insano de subverter o regime democrático”.

“Quantos crimes de responsabilidade Bolsonaro já cometeu? O criminoso serial atingiu um ápice no seu comício para os embaixadores. Ali, em evento oficial, diante de representantes de dezenas de Estados, o presidente atacou a imagem de uma instituição basilar da democracia brasileira. O nome correto disso é traição à pátria”, afirma Magnoli. “Mesmo sem chance de êxito, insistir no impeachment seria o único caminho decente —e, de quebra, imporia ao presidente subversivo a carga de fazer campanha à sombra da acusação de crime de responsabilidade”, avalia o jornalista.

“No rastro do patético comício aos embaixadores, partidos de esquerda solicitaram ao STF abertura de inquérito sobre a ofensiva presidencial contra as instituições. Tenta-se solucionar um problema de natureza política pela ação dos tribunais. A democracia cambaleia porque o Congresso desistiu de cumprir seu papel, transferindo-o ao Judiciário. Não é verdade que as instituições funcionam plenamente”, observa.

Ainda conforme Magnoli, “falta, ao bolsonarismo, a força para implantar um regime autoritário. Mas, que ninguém se engane: a extrema-direita já conseguiu, em apenas um mandato incompleto, devastar a paisagem de nossa democracia.

