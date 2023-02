A grande metrópole internacional de Hong Kong “voltou”, comenta mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - A parte continental chinesa retomou totalmente nesta segunda-feira (6) as viagens normais para a Região Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK). Como dizem os funcionários do governo da RAEHK, a metrópole internacional "voltou".

Após as mudanças na política chinesa relacionadas à prevenção do Covid-19 e da situação epidêmica, o continente chinês e Hong Kong retomaram finalmente as viagens normais, o que representa a expectativa dos residentes da região pela recuperação econômica.

O secretário financeiro do governo da RAEHK, Paul Chan Mo-po, disse nesse domingo (5) que prevê que várias atividades oficiais, empresariais, turísticas e outras atividades econômicas serão retomadas em ritmo mais acelerado e que o aumento estável das viagens de pessoas e o do transporte de mercadorias incentivará a exportação, a logística, o turismo, a venda a varejo e o setor de restaurantes. Um relatório do Goldman Sachs publicado no dia 3 no site da CNN indica que a economia de Hong Kong poderá atingir 3,5% neste ano.

Segundo a previsão do governo de Hong Kong, serão realizadas este ano mais de 250 reuniões e exposições na região que atrairão centenas de milhares de turistas. Personalidades empresariais acreditam que o investimento estrangeiro na região deve aumentar, e a demanda da parte continental da China por financiamento e comércio internacional em Hong Kong também terá crescimento rapidamente.

Um anúncio recente do governo da RAEHK aponta que, devido à melhora no clima econômico, o mercado de ativos tem mantido este ano expectativas pela alta das ações de Hong Kong. O setor financeiro, incluindo a bolsa, deve ter um desenvolvimento melhor, consolidando assim a posição da região como centro financeiro internacional, gerando também benefícios para o mundo.

Segundo o relatório mais recente do S&P Global, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Manufatura de Hong Kong subiu para 51,2 em janeiro, retornando à faixa de expansão pela primeira vez desde agosto do ano passado.

