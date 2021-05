"A idiota que até hoje fica em casa": Rita Lobo alfineta Bolsonaro no Twitter

Em publicação cheia de ironia, a apresentadora do GNT fala em "leite condensado" e "rachadinha", dois dos vários escândalos do governo Bolsonaro edit

247 - Apresentadora do Cozinha Prática, do GNT, Rita Lobo alfinetou Jair Bolsonaro nesta segunda-feira (17) pelo Twitter, utilizando como pretexto uma receita de bolo de banana.

"A idiota, aqui, que até hoje que fica em casa, tem uma receita deliciosa pro idiota, aí, que até hoje fica em casa!!! E, olha, não vai leite condenado nem tem calda rachadinha de chocolate. É um bolo de banana que nem 'nóis', bem saudável e consciente", escreveu Rita.

Ela fez alusão a diversas polêmicas e escândalos do governo Bolsonaro.

Ao falar em "idiota que até hoje fica em casa", Rita faz referência à declaração de Bolsonaro em que ele chama de "idiota" quem até hoje está cumprindo o isolamento social para se proteger da Covid-19.

A apresentadora também cita o "leite condensado", que rememora o gasto no valor de R$ 15.641.777,49 do governo federal na compra do alimento.

Ela ainda fala em "rachadinha", um dos principais esquemas que rondam o governo. Isto porque o filho mais velho do ocupante do Palácio do Planalto, o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), é investigado por ter praticada rachadinha em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

