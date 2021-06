“A imprensa comercial tem responsabilidade na ascensão do fascismo”, diz Rodrigo Vianna

“A imprensa comercial ajudou a eleger o Bolsonaro, atuando na antipolítica, na prisão de Lula e no impedimento do ex-presidente em 2018, não vamos esquecer. Isso faz parte da história do Brasil”, avalia o jornalista Rodrigo Vianna ao criticar a postura de setores da mídia que insuflaram o fascismo no Brasil e agora exigem a queda de Bolsonaro em seus editoriais. Confira sua participação no programa Bom Dia 247 edit

go 247 - O jornalista Rodrigo Vianna, em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo (20), critica a postura de setores da mídia que insuflaram o fascismo no Brasil e agora exigem a queda de Jair Bolsonaro em seus editoriais.

“A imprensa comercial ajudou a eleger o Bolsonaro, atuando na antipolítica, na prisão de Lula e no impedimento do ex-presidente em 2018, não vamos esquecer. Isso faz parte da história do Brasil”, diz o jornalista.

No entanto, o jornalista ressalta que o momento exige “pragmatismo”. “Precisamos trazer arrependidos pras ruas. Gente que votou no Bolsonaro. Só com a nossa turma não vamos conseguir derrubá-lo".

Vianna ainda aponta que 30% dos eleitores de Bolsonaro se arrependeram do voto. “E quem dialoga bem com essa parcela? a rede Globo” finaliza.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao programa Bom Dia 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.