"A luta faz a lei", diz José Dirceu ao convocar a ida às ruas, sábado, para os atos de protesto contra Bolsonaro

José Dirceu, convidado do programa Sua Excelência, O Fato falou sobre a perspectiva das ruas nos protestos convocados para o próximo sábado

247 - No programa Sua Excelência, O Fato, o advogado, ex-deputado, ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu debateu com os jornalistas Luís Costa Pinto e Eumano Silva os flancos expostos do ruinoso governo Jair Bolsonaro e a perspectiva das ruas nos protestos convocados para o próximo sábado, 19.

"Com máscara, com álcool em gel nas mãos, preservando o distanciamento", ressaltou ele. "Mas, é indo às ruas para dizer Fora, Bolsonaro que vamos mostrar a nossa insatisfação e começar a preparar o País para o pós-Bolsonaro que virá nas urnas em 2022", disse ainda o convidado especial do Sua Excelência, O Fato desta quarta-feira (16).

Confira o programa na íntegra:





