A maioria dos americanos não confia mais no profissionalismo dos veículos de imprensa

Afirmação é do próprio The New York Times, mais importante jornal dos EUA edit

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Artigo do jornal norte-americano The New York Times, divulgado no dia 9, indica que a maioria dos estadunidenses já não confia no profissionalismo dos veículos de imprensa.

A publicação citou uma pesquisa realizada pelo Gallup no verão de 2022 que revelou que somente 16% dos norte-americanos acreditam nas notícias publicadas nos jornais, diminuindo 25% e 35% respectivamente em comparação com 2012 e 2002. O pior é que apenas 11% dos pesquisados continuam confiando nas informações divulgadas pela TV.

O artigo considera que este fenômeno vai destruir completamente a credibilidade dos grandes veículos de imprensa que já é pequena.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.