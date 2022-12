A pedido dos médicos, Anitta é novamente internada

Anitta deu entrada nesta última quinta no ambulatório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo edit

Apoie o 247

ICL

247 - Anitta foi internada novamente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da artista, a hospitalização ocorreu a pedido dos médicos. As informações são do portal Splash.

Devido à internação, a cantora cancelou sua participação no evento Farofa da Gkay, em Fortaleza.

Anitta deu entrada nesta última quinta no ambulatório do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na ocasião, a assessoria de imprensa da cantora informou que ela estava bem.

No sábado, durante a coletiva do documentário "EU", Anitta revelou que precisou tratar o Epstein-Barr, vírus popularmente conhecido como o da "doença do beijo", que numa infecção crônica pode desencadear uma esclerose múltipla.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.