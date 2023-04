"A perspectiva de golpe não pode sair do nosso radar", diz Paulo Moreira Leite

Diante da insatisfação dos EUA pelos novos posicionamentos do governo brasileiro, o jornalista diz que é preciso apoio popular para segurar Lula no poder edit

247 - Diante dos novos posicionamentos do governo brasileiro que desagradaram os Estados Unidos, como a viagem do presidente Lula (PT) à China e sua reunião com o chanceler russo, Sergey Lavrov, em Brasília nesta segunda-feira (17), o jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no Bom Dia 247 desta terça-feira (18), afirmou que um novo golpe de estado orquestrado no Brasil pelos estadunidenses “não pode sair do radar”.

“Em termos de imediato, claro que não há [risco de golpe]”, disse o jornalista, que alertou em seguida: “em termos de perspectiva, não pode sair do nosso radar”.

Não há outra forma de prevenir o golpe que não seja a mobilização popular por meio de um governo exitoso, disse Leite. “A única receita real contra o golpe não é imaginar uma conversão democrática de Tio Sam e seus aliados. Isso não ocorre. Democracia é para eles. Na América do Sul eles querem governos instrumentais para os seus interesses, e cada vez mais. Então se a gente quer uma fórmula para resistir ao golpe, a única forma é governo bom, muito bom, governo popular, que melhora a vida do povo. A sustentação do povo, do movimento popular, das organizações populares, dos trabalhadores, é isso que segura o governo no Brasil. Somos um país dessas circunstâncias”.

