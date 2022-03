'A Putin só resta escolher como pretende perder', diz Thomas Friedman

Apoie o 247

ICL

247 - Vencedor do Prêmio Pulitzer em três ocasiões, o respeitado jornalista Thomas L. Friedman, colunista do The New York Times, afirma em artigo no Estado de S. Paulo que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está perto da derrota na guerra da Ucrânia.

Friedman, porém, demonstra medo com as consequências da derrota. "Espere até Putin compreender totalmente que as únicas escolhas que lhe restam são sobre como ele pretende perder: uma derrota mais rápida e menor, com pouca humilhação; ou uma mais prolongada e maior, profundamente humilhado. Não consigo nem pensar sobre que tipo de choques financeiros e políticos irradiarão da Rússia – país que é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo e possui cerca de 6 mil ogivas nucleares – quando ela perder uma guerra travada pela escolha de um homem que jamais admitiria uma derrota".

O colunista consultou Leon Aron, especialista em Rússia do American Enterprise Institute, que reforçou os temores com a iminente derrota de Putin. "Putin certamente sabe que a tradição nacional russa não perdoa reveses militares. (...) Virtualmente todas as grandes derrotas resultaram em mudanças radicais”, afirmou Aron.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Friedman não descarta que Putin faça uso de armas nucleares na Ucrânia. "Por esta guerra ser uma guerra exclusivamente dele, e por ele não conseguir admitir nenhum tipo de derrota, Putin poderia continuar dobrando sua aposta na Ucrânia até – talvez – considerar o uso de uma arma nuclear".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE