ABI cobra do Itamaraty solução para censura de jornalistas brasileiros da agência de russa Sputnik em Portugal

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) cobra do Ministério das Relações Exteriores uma solução para a situação de jornalistas brasileiros que trabalham na agência de notícias russa Sputnik em Portugal. A entidade alertou para o "grave caso de censura e cerceamento à liberdade de imprensa". De acordo com a ABI, os profissionais estão com salários confiscados pelos bancos portugueses há mais de três meses.

A associação destacou que a "maioria das reportagens escritas por jornalistas brasileiros não trata da guerra" na Ucrânia e sim "das relações entre Brasil, Portugal e a União Europeia, envolvendo temas como denúncias de xenofobia e outros tipos de violência contra brasileiros em Portugal".

De acordo com a ABI, não basta o Itamaraty dizer que os repórteres podem pedir orientação jurídica nos consulados brasileiros em Portugal e que o Ministério das Relações Internacionais "vem trabalhando na defesa do Brasil e na contenção dos efeitos negativos" da guerra.

"A situação já dura tempo suficiente para que o Governo Federal faça bem mais no sentido de solucionar o problema. Os jornalistas brasileiros que trabalhavam em Portugal precisam das condições necessárias para exercer sua função e garantir sobrevivência, o que se torna mais difícil a cada dia" afirmou a associação.

