ABI cobra punição de responsáveis por ameaças a repórter do Congresso em Foco

247 - A Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) cobrou em nota divulgada neste domingo (5) punição aos responsáveis por ameaças de morte feitas ao repórter Lucas Neiva, do Congresso em Foco , após revelar um esquema de fake news pró-Bolsonaro. O site do Congresso em Foco também foi invadido. A ABI pede que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apure o caso.

Leia a íntegra da nota:

ABI cobra punição dos responsáveis pelas ameaças ao repórter do Congresso em Foco e quer que TSE investigue

A Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos da Associação Brasileira de Imprensa denuncia mais um caso de intimidação contra jornalista ocorrido no sábado, 4 de junho de 2022. A vítima agora é Lucas Neiva, do Congresso em Foco. Ele recebeu ameaças de morte e teve seus dados pessoais vazados na internet após ter publicado reportagem sobre um fórum anônimo que produz e veicula informações falsas a favor do presidente Jair Bolsonaro. O site também foi derrubado e ficou fora do ar por várias horas.

Este tipo de ação é uma das mais covardes entre as muitas perpetradas contra a liberdade de imprensa nos tempos atuais.

Ela coloca em risco a integridade física de profissionais e seus familiares e constitui assédio moral com possíveis graves consequências.

As autoridades policiais responsáveis pela apuração de crimes cibernéticos devem apurar esses casos e punir os responsáveis.

Por meio de seu representante no Observatório de Transparência das Eleições (OTE), a ABI levará o caso de Lucas Neiva, do Congresso em Foco, ao conhecimento dos demais integrantes do OTE e pedirá que o próprio Tribunal Superior Eleitoral (TSE) providencie a apuração da veiculação dessas informações falsas no âmbito da campanha para as próximas eleições, assim como das graves ameaças sofridas pelo jornalista no exercício de sua função.

Rio de Janeiro, 5 de junho de 2022

Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e dos Direitos Humanos

