ABI reafirma compromisso com as instituições democráticas, mas discorda de censura prévia à liberdade de expressão

A entidade discorda do conteúdo das postagens do PCO, mas critica a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes edit

247 – A Associação Brasileira de Imprensa se manifestou, nesta sexta-feira 3, sobre a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relativa ao Partido da Causa Operária (PCO). A entidade discorda do conteúdo das postagens do partido, sobre eventual dissolução da suprema corte, mas critica a decisão tomada pelo ministro. Leia, abaixo, a íntegra da nota:

A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) reafirma seu permanente compromisso com a defesa do estado democrático de direito e das instituições democráticas.

Exatamente por isso, discorda da opinião manifestada pelo Partido da Causa Operária (PCO), que defendeu a dissolução do Supremo Tribunal Federal (STF).

Entretanto, queremos expressar nossa preocupação e também discordar de recente decisão do STF que, ao decretar o fechamento das contas do partido em diversas redes sociais, cerceia as liberdades de imprensa e de expressão, garantidas pela Constituição de 1988.

Nenhum poder está acima da crítica. Eventuais calúnias, injúrias e difamações, bem como ameaças à ordem democrática, podem e devem ser enfrentadas com o rigor da lei e sem o recurso à censura prévia.

Rio de Janeiro, 3 de junho de 2022

COMISSÃO DE DEFESA DA LIBERDADE DE IMPRENSA E DOS DIREITOS HUMANOS

