ABI, Repórteres sem Fronteiras, Coalizão Direitos na Rede e outras organizações alertam para riscos graves do PL das Fake News

Apoie o 247

ICL

247 - Entidades jornalísticas emitiram um manifesto nesta quarta-feira (6) pedindo alterações no Projeto de Lei 2630/2020, conhecido como PL das Fake News, realatado pelo deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP).

Os signatários pedem a exclusão do parágrafo 8º do artigo 22 do texto, que estende a imunidade parlamentar material para as redes sociais, "impedindo que deputados e senadores sejam responsabilizados, civil e penalmente, por opiniões e palavras proferidas em ambiente digital".

As entidades também pedem a supressão do artigo 38 do PL, que trata da "remuneração, pelas plataformas, a produtores de conteúdo jornalístico com base em direito de autor". "Apesar de a proposta ser bem intencionada, trata-se de medida que requer debate aprofundado, à luz de iniciativas semelhantes em discussão em outros países, o que ainda não foi feito pelo Congresso brasileiro", destaca o manifesto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Alerta de organizações da sociedade civil sobre o Projeto de Lei 2630/2020

Projeto requer mudanças para não colocar jornalismo em risco

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Salvo-conduto a parlamentares que espalham desinformação nas redes e modelo de remuneração de conteúdos propostos são ameaças ao trabalho e à pluralidade jornalística - e por isso devem sair do texto

As entidades e indivíduos abaixo signatários instam ao relator Orlando Silva e ao Congresso Nacional que retirem os dispositivos sobre imunidade parlamentar e remuneração de conteúdo jornalístico do Projeto de Lei n. 2630 de 2020, conhecido como “PL das Fake News”. Debatido desde julho de 2020 na Câmara dos Deputados, o projeto foi aprimorado e a versão em pauta é mais equilibrada em termos de garantia de direitos dos usuários da Internet do que versões anteriores do texto. Seguem na proposta, entretanto, medidas que ameaçam o trabalho jornalístico e a própria existência de veículos de informação, especialmente iniciativas digitais e de pequeno e médio porte. Considerando a importância do jornalismo para o enfrentamento à desinformação, entendemos como fundamental que dois dispositivos sejam totalmente suprimidos do PL, sem prejuízo de aprimoramentos em outros aspectos relevantes do texto.

Imunidade parlamentar

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Artigo 22 do projeto de lei traz questões relevantes a respeito da operação de contas de interesse público e da transparência que deve reger seu funcionamento online. No entanto, o parágrafo 8º do artigo, na atual versão do substitutivo, estende a imunidade parlamentar material às redes sociais, impedindo que deputados e senadores sejam responsabilizados, civil e penalmente, por opiniões e palavras proferidas em ambiente digital.

O parágrafo preocupa vários setores da sociedade. Parte do trabalho jornalístico é reportar desinformações difundidas por políticos, confrontando-as com dados e fatos verificados. O trabalho da imprensa na cobertura da pandemia da covid-19 e da agenda ambiental mostram como a desinformação propagada por parlamentares nas redes sem questionamento ou responsabilização pode custar vidas.

Apesar do argumento de que o texto apenas reforça o que já está na Constituição Federal, sua presença em lei específica representa um alargamento da imunidade parlamentar, permitindo o entendimento de que esses atores estariam acima das regras de moderação de conteúdo de plataformas digitais. O texto cria, inclusive, um regime desequilibrado e preocupante entre parlamentares e usuários comuns de redes sociais, no qual o primeiro grupo estaria blindado das regras de moderação de conteúdo em função da imunidade proposta no parágrafo 8º.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quando falamos do combate à desinformação, a instituição de mecanismos de salvo-conduto para qualquer grupo de atores da sociedade deve ser evitada, justamente para que práticas de incitação a violência, discurso de ódio e outros tipos de conteúdos nocivos que geralmente acompanham a desinformação não sigam largamente disseminados no ambiente online. [2]

Remuneração de conteúdo jornalístico

O Artigo 38 do projeto de lei estabelece a remuneração, pelas plataformas, a produtores de conteúdo jornalístico com base em direito de autor, e determina que a regulamentação da lei disponha sobre critérios, formas para aferição de valores, negociação, resolução de conflitos, transparência e valorização do jornalismo profissional. Apesar de a proposta ser bem intencionada, trata-se de medida que requer debate aprofundado, à luz de iniciativas semelhantes em discussão em outros países, o que ainda não foi feito pelo Congresso brasileiro.

Em primeiro lugar, o texto apresenta linguagem vaga e carece de uma série de definições, sobretudo o que se entende por “conteúdo jornalístico”. Em tempos de sofisticação das práticas de desinformação no ambiente digital, são inúmeras as iniciativas que, se passando por veículos jornalísticos, especializaram-se em produzir e distribuir notícias falsas. Remeter o artigo para regulamentação pelo Executivo está longe de resolver o problema.

O detalhamento trazido pelo relator na última versão do substitutivo acerca das pessoas jurídicas que teriam acesso à remuneração e sobre processos de negociação coletiva tampouco é capaz de garantir regras mínimas que alcancem de maneira democrática o conjunto das instituições jornalísticas em funcionamento no país. É grande, por exemplo, o risco de a medida fortalecer apenas os grandes grupos de comunicação, que se beneficiariam de melhores acordos com as plataformas. Ou, ainda, de o conjunto de trabalhadores da imprensa não ser beneficiado neste modelo.

Em diversos países que hoje discutem o tema, incluindo o Brasil, tem-se apontado, por exemplo, para criação de fundos de apoio ao desenvolvimento do jornalismo a partir da taxação das plataformas, num modelo diferente da remuneração via direito de autor que o PL 2630 já cristaliza. Somente um debate aprofundado sobre a questão permitiria ao país definir qual o melhor caminho para suas necessidades históricas. Assim, entendemos que o artigo 38 deveria ser retirado integralmente do texto para a devida e urgente discussão sobre meios de financiamento e fortalecimento do jornalismo, visando a construção de um modelo de remuneração equilibrado e dedicado a apoiar todo o setor e também a equacionar eventuais desequilíbrios entre empresas e iniciativas de pequeno e médio porte e os grandes grupos em operação no país.

É fundamental que o Parlamento brasileiro considere a importância dos temas mencionados, para que a iniciativa de regular plataformas visando garantir liberdade, transparência e responsabilidade no ambiente digital não resulte em obstáculos ainda maiores para o trabalho jornalístico em toda a sua diversidade no país.

Brasil, 06 de abril de 2022.

Agência Lupa;

Ajor - Associação de Jornalismo Digital;

Aos Fatos;

Associação Brasileira de Imprensa (ABI);

Associação Cearense de Imprensa (ACI);

Coalizão Direitos na Rede;

ComunicAtivistas;

OBSERVACOM - Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia;

Repórteres sem Fronteiras (RSF);

Cláudia de Abreu, integrante da Comissão Nacional de Ética dos Jornalistas;

Cristina Tardáguila, jornalista;

Salomão Castro, presidente da ACI.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE