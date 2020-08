ABI repudia agressão a repórter: Bolsonaro tenta intimidar a imprensa

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) reagiu em nota à agressão de Jair Bolsonaro a um repórter na tarde deste domingo (23). "Tal comportamento mostra não apenas uma inaceitável falta de educação. É, também, uma tentativa de intimidação da imprensa, buscando impedir questionamentos incômodos", diz a entidade.

Quando questionado por que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, havia recebido R$ 89 mil em depósitos de Fabrício Queiroz, Bolsonaro disse querer encher de porrada a boca do jornalista que fez a pergunta .

Trata-se do repórter Daniel Gullino, do Globo . Depois da agressão, internautas repetiram a mesma pergunta a Bolsonaro no Twitter , levando nomes como “Fabrício Queiroz”, “Michelle” e “R$ 89 mil” aos assuntos mais comentados nas redes sociais. A hashtag #respondejair também ficou nos trending topics.

Leia a íntegra:

Falta compostura ao presidente

Mais uma vez o presidente Jair Bolsonaro choca o país com seu comportamento grosseiro. Ao ser perguntado por um repórter do jornal “O Globo” sobre os sucessivos depósitos feitos pelo PM aposentado Fabrício Queiroz na conta bancária de sua esposa, o presidente respondeu afirmando que tinha vontade de “encher de porrada a boca” do jornalista, em declaração gravada.

Tal comportamento mostra não apenas uma inaceitável falta de educação. É, também, uma tentativa de intimidação da imprensa, buscando impedir questionamentos incômodos.

A ABI se solidariza com o profissional atingido e reafirma que a pergunta feita ao presidente era pertinente e de interesse público.

Por fim, lembra, ao primeiro mandatário do país que o cargo que ocupa exige maior decoro.

Tenha compostura, senhor presidente.

Paulo Jeronimo – Presidente da ABI

