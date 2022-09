ABI repudia ameaça a apresentadora do DCM

Apoie o 247

ICL

247 - A Associação Brasileira de Imprensa (ABI) se manifestou na quarta-feira (14) sobre os ataques recebidos pela apresentadora do DCMTV Maria Fernanda Passos via Instagram.

"Vou te matar, sua filha da puta. Matar sua família. Vou na favela, vou te procurar. Arrombada, vou comer seu cu, te estuprar", diz a mensagem de áudio enviada pelo perfil de Júlio Bordieri.

Veja a manifestação da ABI:

Na madrugada desta quarta-feira (14), a jornalista e apresentadora do DCMTV, Maria Fernanda Passos, recebeu mensagem de áudio pelo direct do Instagram com ameaça de morte e estupro.

A mensagem veio de um perfil identificado como Júlio Bordieri. Segundo suas redes, ele estudou em universidades como Unifae, em São João da Boa Vista (SP) e Estácio de Sá, em Cabo Frio (RJ).

Está morando, de acordo com a descrição, no Porto, em Portugal. Ele apagou suas contas nas redes.

Ele prossegue: “Vou te matar, sua filha da puta. Matar sua família. Vou na favela, vou te procurar. Arrombada, vou comer seu cu, te estuprar”.

Maria Fernanda vem sendo atacada sistematicamente nas redes desde que fez comentários sobre o 7 de Setembro bolsonarista, mas esta foi a primeira ameaça de estupro e morte.

A jornalista lavrou um boletim de ocorrência e o caso está nas mãos do advogado do DCM, Francisco Ramos. “Não vou me intimidar”, afirma. “Não tenho medo de cara feia de fascista”.

A ABI repudia mais esse ataque à uma jornalista, se solidariza com Maria Fernanda e exige a rigorosa punição do agressor.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.